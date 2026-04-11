Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta "Mescid-i Aksa'ya özgürlük" eylemi düzenlendi

        Sivas'ta, "Mescid-i Aksa'ya özgürlük" çağrısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 17:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivil Toplum Kuruluşları ve Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen programda, İnönü Bulvarı Devlet Hastanesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Sivas Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz grup adına bir açıklama yaptı.

        Temiz, soykırımcı İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü sistematik baskı, tecrit ve yıkım politikalarının devam ettiğini belirterek, "Gazze'de açlık bir silah olarak kullanılıyor, şehirler yerle bir ediliyor, kadınlar, çocuklar ve sivillerin hedef alınıyor. Burada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor." dedi.

        Zulmün gün geçtikçe daha tehlikeli boyutlara taşındığını dile getiren Temiz, şunları kaydetti:

        "Artık karşımızda sadece bombalarla değil, sözde hukuk kılıfına büründürülmüş infaz mekanizmalarıyla ilerleyen bir soykırım zihniyeti vardır. Filistinlileri hedef alan idam düzenlemeleri, bir hukuk metni değil, açık bir tasfiye ve sistematik bir yok etme planıdır. Savunma hakkının ortadan kaldırıldığı, temyiz yollarının kapatıldığı, sözde mahkemelerin infaz makamına dönüştürüldüğü bir yerde yargıdan değil, organize bir yok etme tahakkümünden söz edilir. Nitekim İran'la varılan ateşkes sürecini sabote etmek, bölgeyi yeniden ateşe atmak ve sivil katliamlarını sürdürmek amacıyla Lübnan'ın bombalanması, savaş suçu olmanın ötesinde düpedüz bir vahşet, barbarlık ve insanlık dışı bir saldırıdır. Ayrıca, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması, girişlerin keyfi şekilde engellenmesi ve kutsal mekanın abluka altına alınması, yalnızca Filistin halkına değil, İslam dünyasının ortak değerlerine yönelik açık bir saldırıdır."

        Program İl Müftüsü Hasan Limon'nun yaptığı dua ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?
