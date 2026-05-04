Ulaş'ta "Güvenli Okul" semineri düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde polisler tarafından öğrencilere "Güvenli Okul" temalı öğretici seminer verildi.



İlçe Emniyet Amirliği tarafından Ulaş İlkokulunda düzenlenen seminerde, kişisel ve genel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı ve siber zorbalık, trafik güvenliği, acil durumlarda yapılması gerekenler, çocukların yabancı kişilerle iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar, karşılaştıkları tehlike durumunda nasıl hareket etmeleri gibi konular slayt eşliğinde anlatıldı.



Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



