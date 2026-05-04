        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Ulaş'ta "Güvenli Okul" semineri düzenlendi

        Ulaş'ta "Güvenli Okul" semineri düzenlendi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde polisler tarafından öğrencilere "Güvenli Okul" temalı öğretici seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 11:39
        İlçe Emniyet Amirliği tarafından Ulaş İlkokulunda düzenlenen seminerde, kişisel ve genel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı ve siber zorbalık, trafik güvenliği, acil durumlarda yapılması gerekenler, çocukların yabancı kişilerle iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar, karşılaştıkları tehlike durumunda nasıl hareket etmeleri gibi konular slayt eşliğinde anlatıldı.

        Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

