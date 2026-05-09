Çorlu'da Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptırılacak

Çorlu ilçesinde hayırsever tarafından Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptırılacak.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muhittin Mahallesi'nde hazineye ait Sağlık Bakanlığına tahsisli arsa üzerine hayırsever Metin Babacan tarafından 6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptırılmasına dair protokol yapıldı.



Protokol, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar ve hayırsever Metin Babacan tarafından imzalandı.



Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, devletin imkanları ve hayırseverlerin desteği ile vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunmak amacıyla vatandaşların hastalıklardan korunacağı ve şifa bulacağı sağlık tesisleri inşa etme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Aile sağlığı merkezimizin yapımını üstlenen Babacan'a teşekkür eden Soytürk, merkezin Çorlu ilçesi ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.







