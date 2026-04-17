        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Çorlu'da Eğitim-Bir-Sen üyeleri okul saldırılarına ilişkin açıklama yaptı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Eğitim-Bir-Sen tarafından okullarda yaşanan olaylara ilişkin basın açıklaması yapıldı.

        Giriş: 17.04.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Merkez Süleymaniye Camisi’nde cuma namazının ardından hayatını kaybeden öğretmen için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, basın açıklaması yaptı.

        Eğitim-Bir-Sen Çorlu Şube Başkanı Bülent Kaya, Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların eğitim camiasını derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Kaya, dijital mecralar üzerinden çocukları hedef alan tehditlere karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, ilgili kurumları ve aileleri daha duyarlı olmaya çağırdı.

        Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Okul saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Tekirdağ'da sanal medyada okulu hedef alan paylaşımlara ilişkin 2 öğrenci t...
        Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için Trakya'da gıyabi ce...
        Tekirdağ'da "okulda silahlı eylem yapılacağı" paylaşımlarına ilişkin 2 çocu...
        Hayrabolu'da bu yıl 21 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı
        Tekirdağ'da "Plajlarda Yaz Tedbirleri" toplantısı gerçekleştirildi
