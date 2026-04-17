Çorlu'da Eğitim-Bir-Sen üyeleri okul saldırılarına ilişkin açıklama yaptı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Eğitim-Bir-Sen tarafından okullarda yaşanan olaylara ilişkin basın açıklaması yapıldı.
Merkez Süleymaniye Camisi’nde cuma namazının ardından hayatını kaybeden öğretmen için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, basın açıklaması yaptı.
Eğitim-Bir-Sen Çorlu Şube Başkanı Bülent Kaya, Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların eğitim camiasını derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Kaya, dijital mecralar üzerinden çocukları hedef alan tehditlere karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, ilgili kurumları ve aileleri daha duyarlı olmaya çağırdı.
Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.
