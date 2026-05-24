İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Güzergah üzerinde bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor. Ekiplerin sürücüleri zaman zaman uyardığı kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

