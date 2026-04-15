        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Perinthos Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin yıl sonra müzik yankılandı

        Perinthos Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin yıl sonra müzik yankılandı

        Tekirdağ'da 50. Turizm Haftası kapsamında Perinthos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen sanat projesiyle yaklaşık 2 bin yıl sonra antik tiyatroda yeniden müzik dinletisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Perinthos Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin yıl sonra müzik yankılandı

        Tekirdağ'da 50. Turizm Haftası kapsamında Perinthos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen sanat projesiyle yaklaşık 2 bin yıl sonra antik tiyatroda yeniden müzik dinletisi yapıldı.


        Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, antik kentte bulunan Perinthos Tiyatrosu'nda konser düzenlendi.

        Marmara Ereğlisi'ndeki kazı alanında gerçekleştirilen etkinlikte, Tekirdağ Öğretmenler Maarif Korosu tarafından Tekirdağ yöresine ait "İndim Yarin Bahçesine" adlı türkü, senfonik düzenlemeyle seslendirildi.

        Performans için ayrıca klip çekimi yapıldı. Projeye, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destek verdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere, tarihi atmosferle sanatın estetik gücünü bir araya getirdiklerini söyledi.

        Maarif Korosu'nun geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirten Karaküçük, yapılan çalışmayla kentin turizm potansiyelini artırmayı ve kültürel değerleri geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Karaküçük, "Perinthos gibi köklü geçmişe sahip bir antik kentin tiyatrosunda, yaklaşık 2 bin yıl sonra yeniden sanatın yankılanmasına tanıklık etmek bizler için son derece kıymetli. Bu projeyle yalnızca bir klip çekimi gerçekleştirmedik, aynı zamanda tarih ile sanatı buluşturarak güçlü bir kültürel mesaj verdik." dedi.

        Tekirdağ Maarif Orkestra Şefi Hasan Ergül ise projeyle kentin yerel mirasını görünür kılmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Anadolu ezgilerinin bu tür mekanlarda hayat bulmasının geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurduğunu vurgulayan Ergül, "Orkestrada 50 öğretmen arkadaşımız var. Maarif orkestraları öğretmen ve öğrencileri aynı platformda buluşturmak amacıyla oluşturuldu. Konserlerimizde eserleri senfonik düzenlemelerle seslendiriyoruz." diye konuştu.

        Koronun solisti Neslihan Armağan ise kültürü, sanatı ve tarihi bir araya getirdiklerini belirterek, antik kentin yakın zamanda turizme açılmasını beklediklerini kaydetti.

        Öğretmen Derya Dur da projede yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

