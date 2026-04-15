Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Turizm Haftası mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Soytürk, mesajında, Tekirdağ'ın, sahip olduğu tarihi - kültürel mirası, doğal güzellikleri ve değerleriyle, turizm açısından farklı renk ve tatlar arayanların talep ettiği tüm özellikleri içinde barındıran zengin bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi.



Tekirdağ'ın, mavi bayraklı plajları, doğa sporlarına elverişli coğrafyası, kamp ve karavan turizmine elverişli alanları, antik kentleri, müzeleri, tarihi eserleri ve festivalleri ile bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu aktaran Soytürk, Tekirdağ'ın 14 coğrafi işaretli ürünü olduğunu ve yapılan çalışmalar sayesinde coğrafi işaret tescili almış ürün sayısının her geçen yıl arttığını belirtti.



Tekirdağ'ın tarih boyunca coğrafi konumu ve liman kenti olması sebebiyle önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Soytürk, "Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri), Perinthos Antik Kenti ve Çorlu Kalesi'nde kazı çalışmaları devam etmektedir. Kazı çalışmalarında önemli buluntular ortaya çıkmış ve bu buluntular sayesinde Tekirdağ tarihi ile ilgili önemli bilgiler edinilmiştir." ifadelerini kullandı.





Kültür Yolu Festivali'nin 2027 yılında 32 ilde düzenleneceğini ve festivalin düzenleneceği iller arasında Tekirdağ'ın da yer aldığını ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:



"İlimizde turizmi geliştirmek için kültür-sanat etkinliklerinin çeşitlendirilmesi, ulusal çapta organizasyonların kente kazandırılması ve yerel değerlerin tanıtımına yönelik projeler planlanmaktadır. Coğrafi ve kültürel mirasa sahip olan ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için dijital tanıtım faaliyetleri artırılmakta ve sosyal medya aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşılmaktadır. Geçmişten günümüze ulaşan zenginlikleri ve güzellikleriyle Tekirdağ'ın turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, ülke ve dünya turizminden hak ettiği payı alabilmek için Tekirdağ Valiliği olarak her türlü gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm turizm camiasının Turizm Haftası'nı kutluyor, verimli bir turizm sezonu geçirilmesini temenni ediyorum."

