Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 09:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Turizm Haftası mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Soytürk, mesajında, Tekirdağ'ın, sahip olduğu tarihi - kültürel mirası, doğal güzellikleri ve değerleriyle, turizm açısından farklı renk ve tatlar arayanların talep ettiği tüm özellikleri içinde barındıran zengin bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

        Tekirdağ'ın, mavi bayraklı plajları, doğa sporlarına elverişli coğrafyası, kamp ve karavan turizmine elverişli alanları, antik kentleri, müzeleri, tarihi eserleri ve festivalleri ile bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu aktaran Soytürk, Tekirdağ'ın 14 coğrafi işaretli ürünü olduğunu ve yapılan çalışmalar sayesinde coğrafi işaret tescili almış ürün sayısının her geçen yıl arttığını belirtti.

        Tekirdağ'ın tarih boyunca coğrafi konumu ve liman kenti olması sebebiyle önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Soytürk, "Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri), Perinthos Antik Kenti ve Çorlu Kalesi'nde kazı çalışmaları devam etmektedir. Kazı çalışmalarında önemli buluntular ortaya çıkmış ve bu buluntular sayesinde Tekirdağ tarihi ile ilgili önemli bilgiler edinilmiştir." ifadelerini kullandı.


        Kültür Yolu Festivali'nin 2027 yılında 32 ilde düzenleneceğini ve festivalin düzenleneceği iller arasında Tekirdağ'ın da yer aldığını ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

        "İlimizde turizmi geliştirmek için kültür-sanat etkinliklerinin çeşitlendirilmesi, ulusal çapta organizasyonların kente kazandırılması ve yerel değerlerin tanıtımına yönelik projeler planlanmaktadır. Coğrafi ve kültürel mirasa sahip olan ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için dijital tanıtım faaliyetleri artırılmakta ve sosyal medya aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşılmaktadır. Geçmişten günümüze ulaşan zenginlikleri ve güzellikleriyle Tekirdağ'ın turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, ülke ve dünya turizminden hak ettiği payı alabilmek için Tekirdağ Valiliği olarak her türlü gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm turizm camiasının Turizm Haftası'nı kutluyor, verimli bir turizm sezonu geçirilmesini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

