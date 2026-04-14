        Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da "yol verme" tartışmasında 1 kişi silahla yaralandı

        Tekirdağ'da "yol verme" tartışmasında 1 kişi silahla yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yaşanan yol verme tartışmasında silahla vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Kemalettin Mahallesi Kırkova Meydanı'nda, A.C. idaresindeki 48 ACP 47 plakalı hafif ticari araç ile plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından A.C. yoluna devam ederken, diğer sürücü aracıyla takip etti.

        Kısa süre sonra araçlarını durduran taraflar arasında yeniden gerginlik yaşandı. Bu sırada otomobilden açılan ateş sonucu A.C, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Şüpheliler olay yerinden otomobille kaçarken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İki gün içinde bir şeyler olabilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        İtalya'dan İsrail kararı
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Tekirdağ'da 4 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförüne 8 yıl hapis
        Fren yerine gaza basan sürücü işyerine daldı
        Trafikte 'yol verme' tartışmasında tabancayla vuruldu
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da balıkçılar, sezondan memnun
        Av yasağı başlıyor Marmara'da ağlar toplandı: Büyük teknelere av yasağı baş...
