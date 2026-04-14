Tekirdağ'da "yol verme" tartışmasında 1 kişi silahla yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yaşanan yol verme tartışmasında silahla vurulan kişi yaralandı.



Kemalettin Mahallesi Kırkova Meydanı'nda, A.C. idaresindeki 48 ACP 47 plakalı hafif ticari araç ile plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından A.C. yoluna devam ederken, diğer sürücü aracıyla takip etti.



Kısa süre sonra araçlarını durduran taraflar arasında yeniden gerginlik yaşandı. Bu sırada otomobilden açılan ateş sonucu A.C, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Şüpheliler olay yerinden otomobille kaçarken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

