        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ağırmeşe-Esetçe mevkisinde yapımı süren Doğal Yaşam Alanı projesini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 15:24
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ağırmeşe-Esetçe mevkisinde yapımı süren Doğal Yaşam Alanı projesini inceledi.


        Sarıkurt, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projelere bir yenisini daha eklediklerini belirtti.


        Projenin sokak hayvanları için sadece bir barınak değil, doğayla iç içe, güvenli bir yaşam alanı sunacağını ifade eden Sarıkurt, alanda yürütülen çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldığını aktardı.


        Sarıkurt, "Can dostlarımızın doğal ortamlarında, kısıtlanmadan ve güvenle yaşamlarını sürdürebileceği modern bir alan oluşturuyoruz. Haziran ayı içerisinde projemizi tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.


        - Sarıkurt sahadaki çalışmaları inceledi


        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kent genelinde devam eden yatırım ve projeleri de yerinde inceledi.


        Muhittin, Şeyhsinan ve Çobançeşme mahallelerinde yürütülen çalışmaları ziyaret eden Sarıkurt, belediye ekiplerinden süreç ve teknik detaylara ilişkin bilgi aldı.


        Saha programı kapsamında Muhittin Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını inceleyen Sarıkurt, Şeyhsinan Mahallesi'nde Ferdi Zeyrek Parkı ile Kapalı Pazar Yeri proje alanını gezdi.


        Çobançeşme Mahallesi'nde Cenk ve Yeşilay sokaklarında yürütülen üst yapı ve çevre düzenleme çalışmalarını da değerlendiren Sarıkurt, projelerin temel amacının vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurguladı.


        Sarıkurt, "Tüm projelerimizle hemşehrilerimize daha modern ve konforlu yaşam alanları kazandırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa