        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da iş makinesinin çarptığı kişi öldü

        Tekirdağ'da iş makinesinin çarptığı kişi öldü

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yürütülen fiber optik kablo döşeme çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 16.04.2026 - 20:07 Güncelleme:
        İshakça Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından yeraltına internet kablosu çekimi yapıldığı sırada, iş makinesi operatörü Hasan Ö'nün kullandığı kepçe çalışanlardan Ökkeş Erol'a (74) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Erol'un cenazesi, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, iş makinesi operatörü Hasan Ö’yü gözaltına aldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
