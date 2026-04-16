Tekirdağ'da iş makinesinin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yürütülen fiber optik kablo döşeme çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. İshakça Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından yeraltına internet kablosu çekimi yapıldığı sırada, iş makinesi operatörü Hasan Ö'nün kullandığı kepçe çalışanlardan Ökkeş Erol'a (74) çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Erol'un cenazesi, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, iş makinesi operatörü Hasan Ö’yü gözaltına aldı.

