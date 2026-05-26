        Tekirdağ'da kurban satış yerlerinde denetimler sürüyor

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerlerinde denetim gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 09:25 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve uygun şartlarda kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi amacıyla il genelindeki satış noktalarında kontroller sürüyor.

        İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından yapılan denetimlerde, hayvanların sağlık durumları, küpe ve pasaport bilgileri, sevk belgeleri ile işletmelerin hijyen şartları inceleniyor.

        Ekipler ayrıca hayvan refahı kuralları, bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirler ve kayıt sistemine uygunluk konularında da kontrol yaparak yetiştiricilere bilgilendirmede bulunuyor.

        Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenilir kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

