Tekirdağ'da otobüse arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde durakta yolcu indiren belediye otobüsüne arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazimiye Mahallesi Omurtak Caddesi’nde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait M.Ç. idaresindeki 59 EB 386 plakalı yolcu otobüsüne, durakta yolcu indirdiği sırada arkadan gelen M.S.K. yönetimindeki 59 AIB 859 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.S.K. ile yolcu E.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

