        Tekirdağ'da sürücülere "ekran bağımlılığı" uyarısı

        Tekirdağ'da sürücülere "ekran bağımlılığı" uyarısı

        Tekirdağ'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında sürücüler "ekran bağımlılığı" konusunda uyarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 23:12 Güncelleme:
        Tekirdağ'da sürücülere "ekran bağımlılığı" uyarısı

        Tekirdağ'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında sürücüler "ekran bağımlılığı" konusunda uyarıldı.

        Yeşilay Tekirdağ Şubesi ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde hafta dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında TOKİ uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine ekran bağımlılığının trafikte oluşturduğu riskler hakkında bilgi verildi.

        Sürücülere Yeşilay üyeleri ve polis ekiplerince broşür dağıtıldı.

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında sürücüleri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

        Sürücülere ekran ve teknoloji bağımlılığına karşı uyarılarda bulunmanın önemine işaret eden Soykırlı, "Yeşilay olarak tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele ediyoruz. En önemli bağımlılıklardan biri de ekran bağımlılığıdır. Direksiyon başındayken telefonu bırakıyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalar, araç kullanırken telefona bakmanın en küçük hatada dahi kazaya neden olabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

