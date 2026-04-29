Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Giriş: 29.04.2026 - 14:25
        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.


        Çene Mahallesi'nde mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, bazı alanların kazıldığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.


        Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede açılan çukurlar tespit edilirken, define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


        Mahalle muhtarı Tuncay İrik, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezarlıkta define amacıyla kazı yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.


        Bu tür girişimlerin önüne geçilmesi için kararlı olduklarını vurgulayan İrik, mezarlıkların saygı duyulması gereken yerler olduğunu ifade ederek, sorumluların bulunması için sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.


        - Hayrabolu'da kaçak avcılıkla mücadele


        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde yasa dışı balık ağı ele geçirildi.


        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, Parmaksız Göleti'nde yapılan kontrollerde tespit edilen ağın ekiplerce sudan çıkarılarak imha edildiğini belirtti.


        Ağ içerisinde bulunan balıkların canlı olarak suya bırakıldığını aktaran Evin, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.


        Evin, kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

