Başçiftlik Belediyesi 3. Çocuk Festivali düzenledi

Başçiftlik Belediyesi 3. Çocuk Festivali gerçekleştirildi. Başçiftlik Belediyesince kültürel etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla çocuklara özel sanat ve kültür festivali düzenlendi. Başçiftlik Gençlik ve Spor Salonunda gerçekleştirilen festivalde ebru sanatı yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu, Hacivat Karagöz gösterimi, çocuk oyunları, kukla gösterisi ve çeşitli etkinliklerle çocuklar gönüllerince eğlendi. Festivale katılan tüm çocuklara hediyeler verildi.​​​​​​​

