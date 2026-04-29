Niksar'da öğrencilerden geleceğe yönelik proje sergisi

Tokat'ın Niksar ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan projeler, düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.



İlk aşaması Niksar Belediyesi, ikinci aşaması ise Niksar Kaymakamlığı himayesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan projeler, Hükümet Konağı bahçesinde sergilendi.



Programda öğrenciler, çalışmalarını gruplar halinde katılımcılara sunarak Niksar’a dair geliştirdikleri fikir ve yaklaşımları detaylı şekilde anlattı.





Kentin farklı dinamiklerine odaklanan projeler, özgün bakış açılarıyla dikkat çekti.



Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, sergide emeği geçen öğrencilere teşekkür ederek, akademi, kamu ve yerel yönetimin iş birliğiyle ortaya çıkan çalışmaların ilçenin geleceğine katkı sunacağına inandıklarını ifade etti.



