        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokatlı ev kadını üzerinde el baskısı bulunan giyecek ile süs eşyaları tasarlıyor

        Tokat'ta 58 yaşındaki Ayten Kamer, üzerinde el baskısı bulunan giyecek ile süs eşyaları tasarlıyor.

        Giriş: 26.05.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Tokat'ta 58 yaşındaki Ayten Kamer, üzerinde el baskısı bulunan giyecek ile süs eşyaları tasarlıyor.


        Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Ayten Kamer, aldığı el yazması bulunan bezleri yeniden tasarlayarak ortaya farklı ürünler çıkartıyor.


        Elbise, ceket, şemsiye gibi ürünler ortaya koyan Kamer, gelinlikler de yaptı. Kamer'in tasarımlarından 2019'da İstanbul'da defile de gerçekleştirildi.


        Kamer, AA muhabirine, dikiş işine 11 yaşlarında başladığın söyledi.

        Halen farklı tasarımlar yapmayı sürdürdüğünü belirten Kamer, "Tokat baskısı, şalı, her şeyi ile Tokat'ımızı tanıtmaya çalışıyorum. Yaklaşık 50 bine yakın tasarımım olmuştur. İnsanlara faydalı olmak istiyorum. Bunu herkesin görmesini istiyorum. Annem bize makinede elbise dikerdi. O makineden kalkınca ben oturuyordum. Öyle başladım." dedi.

        Tasarın işini 40 yıldır sürdürdüğünü anlatan Kamer, "Kumaşı elime aldığımda nasıl model yapacağımı kafamda oluşturuyorum. Her şeyi kendim yapıyorum. Baskısı, dikişi, biçimi, takısı, her şeyiyle kendim ilgileniyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

