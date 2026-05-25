        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan midibüs devrildi, 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Ordu'daki cenazeden dönenleri taşıyan C.Y. (45) idaresindeki 61 J 1244 plakalı midibüs, Reşadiye-Aybastı kara yolu Karataş köyü yakınlarında, S.Ş. (34) yönetimindeki Baydarlı Belediyesine ait 60 RA 715 plakalı itfaiye aracına çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada midibüsteki M.B. (11), S.E.B. (8), Ü.D. (57) ve B.S. (51) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

