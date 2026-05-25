Tokat'ta çıkan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi

Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. E.K. (25) idaresindeki 60 BK 375 plakalı otomobilde, Tokat-Almus kara yolu Serince köyü mevkisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

