Tokat'ta plakada değişiklik yapan motosiklet sürücüsüne 140 bin lira para cezası verildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde plakası üzerinde değişiklik yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 140 bin lira idari para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 60 ADG 490 plakalı motosiklet plakasının 60 ADO 490 şeklinde değiştirildiği belirlendi. Araç sürücüsü N.B.C. hakkında "plakası üzerinde değişiklik yapılan araç kullanmak" suçundan 140 bin lira idari para cezası uygulandı, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi. Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Öte yandan sürücü hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan da adli işlem başlatıldı.

