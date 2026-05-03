        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta köylüler "şükür duası" geleneğini 61 yıldır sürdürüyor

        Tokat'ın Turhal ilçesinde köylüler, 61 yıldır "şükür duası" yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Çivril köyünde mayıs ayının ilk haftasında yağmur ve şükür duası yapılıyor. Daha sonra köylülerce büyük kazanlarda pişirilen kavurma, pilav, çorba ve helva misafirlere ikram ediliyor.

        Köy Muhtarı Sinan Karaaslan, yaptığı açıklamada, köylerinin 250 hane olduğunu ve bu seneki yemek için 3 büyükbaş ve 13 küçükbaş keserek ikramlık yemekleri hazırladıklarını söyledi.

        Köy halkından ve dışarıda yaşayan köylülerinden mevlit için yardım ve malzeme topladıklarını belirten Karaaslan, "Yıllardır her yıl yapılan yağmur duamız, şükür duamız ve bereket duamız. İmece usulü yaptığımız yemeğe herkesi davet ediyoruz. Bunu her yıl mayıs ayında yapıyoruz." dedi.

        Şükür duasına, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

