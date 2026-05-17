Tokat'ta taşkın riskine karşı ÇEDAŞ köprüsünün yıkımına başlandı

Tokat merkezinden geçen Yeşilırmak'ın üzerindeki ÇEDAŞ Köprüsü, taşkın riskine karşı yıkılıyor. Tokat merkez, Pazar, Turhal ve Zile ilçelerinde Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselmesi ve taşkın riski sebebiyle çalışma başlatıldı. Tokat Devlet Hastanesi karşısında yer alan ÇEDAŞ Köprüsü için taşkın riskine karşı yıkım kararı alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik tedbirleri alarak bölgeyi trafiğe kapattı. Tokat Belediyesi ekipleri de iş makineleri ile köprüyü yıkma çalışmasına başladı.

