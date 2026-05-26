Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 10'uncu ve son haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-39 yendi. Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk ekip, 19-18 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren İstanbul Gençlik, karşılaşmadan 40-39 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.