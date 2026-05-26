Trabzon'daki tarihi ve turistik mekanlar bayramda gezilebilecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı turizm destinasyonları bayram tatili süresince ziyarete açık olacak.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayram tatili boyunca Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi ziyaret edilebilecek.





Atatürk Köşkü ve Çal Mağarası bayramın birinci günü 11.00-19.00, bayramın ikinci günü 10.00-19.00, bayramın üç ve dördüncü gününde ise 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.





Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi bayramın ikinci günü 10.00-19.00, bayramın üç ve dördüncü günlerinde ise 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

