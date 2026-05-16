Trabzonspor ile Gençlerbirliği 74. randevuda

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın ligde 74. kez karşı karşıya gelecek.



Ligde iki takım arasındaki 73 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-13 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.



Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 71 gol yedi.









- Trabzon'daki maçlar



Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 36 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti.



Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 4'ünden ise yenilgiyle ayrıldı.









- Son yenilgi 14 sezon önce



Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında sahasındaki son yenilgisini 14 sezon önce aldı.



En son 2011-12 sezonunda sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.



Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra evinde karşı karşıya geliyor.









- En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan



İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.



Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.



Trabzonspor, ligin ilk yarısında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 4-3 mağlup olmuştu.

