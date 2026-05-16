        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor ile Gençlerbirliği 74. randevuda

        Trabzonspor ile Gençlerbirliği 74. randevuda

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın ligde 74. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Ligde iki takım arasındaki 73 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-13 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 71 gol yedi.




        - Trabzon'daki maçlar

        Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 36 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti.

        Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 4'ünden ise yenilgiyle ayrıldı.




        - Son yenilgi 14 sezon önce

        Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında sahasındaki son yenilgisini 14 sezon önce aldı.

        En son 2011-12 sezonunda sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

        Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra evinde karşı karşıya geliyor.




        - En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan

        İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.

        Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.

        Trabzonspor, ligin ilk yarısında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 4-3 mağlup olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

