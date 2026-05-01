Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Trabzonspor ile Göztepe 32. randevuda

        Trabzonspor ile Göztepe 32. randevuda

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.




        - Trabzon'daki maçlar

        Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında üstünlük sağladı.

        Bordo-mavililer, evinde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

        Karadeniz ekibi, bu maçlarda 25 gol atarken, 10 gol yedi.




        - İlk yarı kötü gidişatı durdurdu

        Geçen sezon Göztepe karşısında iki karşılaşmayı da 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kazanamayan Trabzonspor, bu sezon ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.

        Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
