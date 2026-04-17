        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de Gülistan Doku için basın açıklaması düzenlendi

        Tunceli'de Gülistan Doku için basın açıklaması düzenlendi

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Tunceli Adliyesi önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde pankart ve dövizler taşıyıp slogan attı.

        Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, burada yaptığı konuşmada, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

        Çok zorlu bir mücadele verdiklerini ifade eden Doku, "Çok acı çektik, çok travmalara maruz kaldık. Yedi yıl boyunca adalet aramak gerçekten çok zordu. Umudumuzun tam bittiği artık 'biz ne yapacağız' dediğimiz anda dosyamıza şu andaki Başsavcımız Ebru Cansu geldi. Ben Ebru Cansu'ya ailem ve ülkem adına ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü bugün ben, annem hepimiz bu tabloyu görüyorsak onun insan üstü muazzam çalışmasıdır." dedi.

        Doku, suçluların hak ettiği cezayı almasını ve Gülistan'ın bir mezar taşının olmasını talep ettiklerini kaydetti.

        Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku da "Herkese çok teşekkür ediyorum, Allah bin kere razı olsun. Adalete ve devlete güveniyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında 7 şüpheli adliyede (4)
        Gülistan Doku soruşturmasında 7 şüpheli adliyede (3)
        Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel açığa alındı
        Gülistan Doku soruşturmasında 7 şüpheli adliyede (2)
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si adliyede
        Gülistan Doku soruşturmasında 7 şüpheli adliyede
