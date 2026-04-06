        Uşak Haberleri

        Uşak Belediye Başkan Vekilliğine Hatice Terekeci Özkan seçildi

        Uşak Belediye Meclisinde, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Hatice Terekeci Özkan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Uşak Belediye Başkan Vekilliğine Hatice Terekeci Özkan seçildi

        Uşak Belediye Meclisinde, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Hatice Terekeci Özkan seçildi.

        Uşak Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı Huzurpark'taki Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

        Toplantıda, Yalım'ın yerine Başkan Vekilliği için seçim yapıldı.

        CHP Grubu'nun adayı Hatice Terekeci Özkan, AK Parti Grubu'nun adayı ise Şemseddin Karabulut oldu. MHP ve İYİ Parti aday çıkarmadı.

        Yapılan gizli oylamada, ilk iki turda istenilen çoğunluk sağlanamadı.

        Oylamanın üçüncü turunda Özkan 18 oy, Karabulut 9 oy aldı, 2 oy ise boş çıktı.

        Başkan Vekilliğine seçilen Özkan, "Bu Başkan Vekilliği görevini tarafıma tevdi eden, oy veren, vermeyen tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başkan Vekilliği süresince meclis üyesi arkadaşlarımla bu süreci ortak akıl, sağduyu ve şeffaflık içerisinde yürüteceğimize inancım tamdır. Önemli olan Uşak halkıysa gerisi teferruattır." diye konuştu.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmiş, Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ile "icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma" suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        Cesedi gölette bulunmuştu... Bir hafta önce 8 bıçak darbesi!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        "Lig yeniden başladı"
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        'Tokyo' anne oldu
        Benzer Haberler

        Gedik Piliç'in desteğiyle gelen büyük başarı: Türkiye Kickboks Şampiyonası...
        Gedik Piliç'in desteğiyle gelen büyük başarı: Türkiye Kickboks Şampiyonası...
        Uşakspor - Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 0-1
        Uşakspor - Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 0-1
        Uşak'ta otomobil tarlaya devrildi: 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta otomobil tarlaya devrildi: 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta otomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı: 2'i ağır yaralı
        Uşak'ta otomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı: 2'i ağır yaralı
        Uşak'ta çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı