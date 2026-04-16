Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalarda, 6 bin 750 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 21 yeşil reçeteye tabi hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

