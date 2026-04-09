Uşak'ta evde 284 sikke ele geçirildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde farklı dönemlere ait 284 sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaykışla köyünde H.S'ye ait eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, farklı dönemlere ait 284 sikke, tarihi eser niteliğinde 5 obje, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

