Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 12:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 19 bin 292 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, 3 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 515 liraya el konuldu.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        Uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis
        Uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti

        Benzer Haberler

        Uşak'ta 284 adet sikke ele geçirildi
        Uşak'ta 284 adet sikke ele geçirildi
        Uşak'ta evde 284 sikke ele geçirildi
        Uşak'ta evde 284 sikke ele geçirildi
        Uşak'ta geçen yaz susuz kalan Küçükler Barajı'nda doluluk 4 ayda yüzde 50'y...
        Uşak'ta geçen yaz susuz kalan Küçükler Barajı'nda doluluk 4 ayda yüzde 50'y...
        Uşak Belediye Başkan Vekilliğine Hatice Terekeci Özkan seçildi
        Uşak Belediye Başkan Vekilliğine Hatice Terekeci Özkan seçildi
        Uşak Belediye Başkan Vekilliğine Hatice Terekeci Özkan seçildi
        Uşak Belediye Başkan Vekilliğine Hatice Terekeci Özkan seçildi
        Gedik Piliç'in desteğiyle gelen büyük başarı: Türkiye Kickboks Şampiyonası...
        Gedik Piliç'in desteğiyle gelen büyük başarı: Türkiye Kickboks Şampiyonası...