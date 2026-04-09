Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Adreslerde yapılan aramalarda, 19 bin 292 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, 3 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 515 liraya el konuldu.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.













