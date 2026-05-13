        Doğaya renk katan "ağlayan gelinler" gece de ziyaret ediliyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Gevaş ilçesinde halk arasında "ağlayan gelin" adıyla bilinen ters laleler, geceleri de ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Giriş: 13.05.2026 - 11:23
        Dilmetaş Mahallesi'ndeki mezarlıkta doğal olarak yetişen ve yılda yalnızca 20 gün kadar canlı kalabilen ters laleler, gece de farklı güzelliğe bürünüyor.


        Kırmızı, sarı ve bordo tonlarıyla yamaçları süsleyen laleler, yıldızlar ve şehrin ışıklarıyla birlikte kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

        Bölgeye gelen doğaseverler ile fotoğrafçılar, kısa süre önce açmaya başlayan endemik süs bitkisi ters laleleri gece görüntüledi.

        Doğaya renk katan ve yörenin tanıtımına katkı sunan ters laleler, güvenlik korucuları ve yöre halkı tarafından da özenle korunuyor.

        - "Sabahtan gece saatlerine kadar yoğunluk oluşuyor"

        Mahalle sakini Vahdettin Beyazit, AA muhabirine, mezarlıkta yetişen ters lalelere ziyaretçi akını olduğunu söyledi.

        Ters lalelerin yörenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirten Beyazit, şunları kaydetti:

        "Günde yüzlerce insan ziyaret ediyor. Bazen o kadar fazla geliyorlar ki mezarlıkta yer kalmıyor. Ziyaretçilerin başımızın üstünde yeri var, onların sayesinde köyümüzü tanıtıyoruz. İstanbul, İzmir, Antalya gibi birçok illerden gelenler oluyor. Sabahın erken saatlerinden gece saatlerine kadar yoğunluk oluşuyor. Köyümüzün manzarasını görüyorlar, biz de onları görünce seviniyoruz. Onlardan tek isteğimiz, ters lalelerimizi ezmesinler, koparmasınlar."

        Senar Beyazit ise lalelerin bu yıl daha fazla ziyaretçi çektiğini dile getirerek, "Ziyaretçiler koparıp başka yerlere götürmeye çalışıyor ama götürmemelerini ve koparmamalarını istiyoruz." diye konuştu.


        Beyazit, "Günde 1500 kişi buraları ziyaret ediyor, bu da bizi mutlu ediyor. Gece ve gündüz fark etmeden yoğunluk oluşuyor, gelenler genelde fotoğraf çekiyor. Lalelerin 15-20 günlük ömürleri var. Havaların soğuk olmasından dolayı bu sene geç açtılar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
