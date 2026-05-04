        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, yarın kapılarını açıyor

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'26) yarın ziyarete açılacak.

        Giriş: 04.05.2026 - 12:49 Güncelleme:
        "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla organize edilen DAKAF'26, Van YYÜ'nün ev sahipliğinde Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında 5-6 Mayıs'ta Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Fuarda firma ve kurumlar, kariyer hareketinin bir parçası olma, hedef kitleleriyle temas edebilme, insan kaynağı stratejileriyle paralel iş ve pozisyonlar için nitelikli öğrenci ve mezunlarla birebir mülakatlar yapabilme imkanı bulacak.

        - "Ülkemizin gözbebeği kurumları fuar alanında stantlarını açmış olacak"

        Fuar öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, DAKAF'26'nın paydaş üniversitelerin işbirliğiyle yarın kapılarını ziyaretçilere açacağını söyledi.

        Fuar için hazırlıkların tamamlandığını belirten Şevli, "Yarın tüm öğrencilerimizi, gençlerimizi fuar alanına bekliyoruz. Yaklaşık 140 stantla fuarımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Ülkemizin gözbebeği kurumları fuar alanında stantlarını açmış olacak. Farklı bakanlıklar, kamu kuruluşları, il müdürlükleri ve özel sektör temsilcileri fuarda yer alacak. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Van YYÜ'nün ev sahipliğinde ve 8 üniversitenin paydaşlığında düzenlenen fuarın iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacağını ifade eden Şevli, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimize ve gençlerimize fuara hazırlıklı gelmelerini, CV'lerini yanlarında getirmelerini tavsiye ediyorum. Tarımdan uzay sanayisine, havacılıktan girişimciliğe kadar birçok farklı sektörden kurum ve kuruluş fuarda yer alacak. Farklı bakanlıklar, ülkemizin önde gelen kurumları ve özel sektör temsilcileri, öğrencilerimiz ve gençlerimizle buluşacak. Ayrıca 5 farklı salonda, 30'un üzerinde etkinlikte alanında uzman konuşmacılar kariyer deneyimlerini paylaşacak. Bu etkinlikler öğrencilerimize kariyer yolunda ışık tutacak. Bunun yanında simülasyonlar, atölye çalışmaları, yarışmalar, çekilişler ve çeşitli etkinlikler de katılımcıları bekliyor olacak."

        Programa, Van YYÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ile Prof. Dr. Cemil Göya da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

