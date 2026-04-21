Gürpınar'da içme suyu altyapı çalışması tamamlandı
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Ongun Mahallesi'nde içme suyu altyapı çalışmasını tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki su ve kanalizasyon şebekelerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Ongun Mahallesi'nde çalışan ekipler, sondaj terfi hattı güzergahında 700 metre uzunluğunda ve 90 milimetre çapında yeni içme suyu hattı döşedi.
Çalışmalar sonucunda 60 hanenin içme suyunun daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde karşılanması planlanıyor.
Mahalle muhtarı Bekir Tanış, çalışmalarından dolayı VASKİ ekiplerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.