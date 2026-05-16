Hakkari'de şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. R. K. idaresindeki 47 KN 750 plakalı minibüs Onbaşılar köyü yolunda şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minibüstekilerin dağda ot toplamaya gittikleri öğrenildi.

