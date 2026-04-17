Van ve Bitlis'in kırsal bölgelerinde zorlu kış şartlarıyla mücadele sürüyor

Van ve Bitlis'te yüksek yerleşim yerlerinde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.





Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı yüksek yerleşim yerlerinde halen kış yaşanıyor.



Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu kırsal Beşçatak Mahallesi'nde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.



Karla kaplı mahallede hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, kar nedeniyle meraya çıkaramadıkları sürülerine ağıllarda bakıyor.



Mahalle muhtarı Abdullah Barioğlu, AA muhabirine, bu yıl kışın uzun ve sert geçtiğini söyledi.



Baharı ve güneşli günleri özlediklerini belirten Barioğlu, "Kışımız çok uzadı. Çiçekleri, yeşilliği beklerken kışımız geri geldi. Köyümüz bembeyaz. Hayvanlarımız içeride, daha yaylaya çıkaramadık. Köyümüz yaklaşık 2 bin 500 rakımda. Halen soba yakıyoruz." dedi.



Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de Süphan Dağı eteklerindeki bazı köylerde kış etkisini sürdürüyor.



Beyaza bürünen Cihangir, Çankayayla, Dizdar, Harmantepe ve Karakol köylerinde yaşayanlar, zamanlarının büyük bölümünü kış şartlarıyla mücadele ederek geçiyor.

