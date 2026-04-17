        Van ve Bitlis'in kırsal bölgelerinde zorlu kış şartlarıyla mücadele sürüyor

        Van ve Bitlis'in kırsal bölgelerinde zorlu kış şartlarıyla mücadele sürüyor

        Van ve Bitlis'te yüksek yerleşim yerlerinde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı yüksek yerleşim yerlerinde halen kış yaşanıyor.

        Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu kırsal Beşçatak Mahallesi'nde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

        Karla kaplı mahallede hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, kar nedeniyle meraya çıkaramadıkları sürülerine ağıllarda bakıyor.

        Mahalle muhtarı Abdullah Barioğlu, AA muhabirine, bu yıl kışın uzun ve sert geçtiğini söyledi.

        Baharı ve güneşli günleri özlediklerini belirten Barioğlu, "Kışımız çok uzadı. Çiçekleri, yeşilliği beklerken kışımız geri geldi. Köyümüz bembeyaz. Hayvanlarımız içeride, daha yaylaya çıkaramadık. Köyümüz yaklaşık 2 bin 500 rakımda. Halen soba yakıyoruz." dedi.

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de Süphan Dağı eteklerindeki bazı köylerde kış etkisini sürdürüyor.

        Beyaza bürünen Cihangir, Çankayayla, Dizdar, Harmantepe ve Karakol köylerinde yaşayanlar, zamanlarının büyük bölümünü kış şartlarıyla mücadele ederek geçiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"

        Benzer Haberler

        Anaokulunun misafiri 'Fındık' 6 yavru dünyaya getirdi Van'da anne kedi doğu...
        Anaokulunun misafiri 'Fındık' 6 yavru dünyaya getirdi Van'da anne kedi doğu...
        Van'da "16. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" açıldı
        Van'da "16. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" açıldı
        Başkan Memet Aslan OSBÜK zirvesi için Trabzon'da
        Başkan Memet Aslan OSBÜK zirvesi için Trabzon'da
        Vanlı miniklerden yürekleri ısıtan etkinlik: Konser gelirini Mehmetçik Vakf...
        Vanlı miniklerden yürekleri ısıtan etkinlik: Konser gelirini Mehmetçik Vakf...
        Van'da Dünya Sanat Günü kutlandı
        Van'da Dünya Sanat Günü kutlandı
        Çaldıran'da özel öğrenciler hafızlarla buluştu
        Çaldıran'da özel öğrenciler hafızlarla buluştu