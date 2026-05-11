Van'da gümrük kaçağı malzemeler ve sigara ele geçirildi
Van'da düzenlenen operasyonlarda 40 bin 939 gümrük kaçağı eşya ile 1394 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Nisan-10 Mayıs'ta operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 40 bin 939 adet gümrük kaçağı eşya ile 1394 paket sigara ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan M.Y, A.G, İ.A, A.D, A.E, V.E ile T.Ö hakkında adli işlem başlatıldı.
