        Van'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yılı kutlandı

        Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında Van'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Van Valiliği bahçesindeki törende, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Mutlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Polis Teşkilatı'nın 181 yıllık köklü geçmişine vurgu yapan Mutlu, teşkilatın hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, gücünü milletten alan bir anlayışla görev yaptığını belirtti.

        Van'da huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Mutlu, vatandaş odaklı, insan haklarına saygılı ve hukuka bağlı bir yaklaşımla hareket ettiklerini kaydetti.

        Suç ve suçluyla mücadelede kararlı olduklarını dile getiren Mutlu, "Van'ın huzurunu bozmaya çalışan terör, uyuşturucu ve asayişe yönelik tüm tehditlere karşı mücadelemiz sürecek. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ile polisler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

