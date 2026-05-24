Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu

        Van'da yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu

        Van'ın Çaldıran ilçesinde yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 21:51 Güncelleme:
        Van'da yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu

        Van'ın Çaldıran ilçesinde yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, bazı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaşım Mahallesi'nde dört besiciye ait sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

        İhbar üzerine olay yerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bölgede inceleme yaptı.

        Telef olan hayvanların açılacak çukura gömüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        "G.Saray'a gidersem..."
        "G.Saray'a gidersem..."
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!

        Benzer Haberler

        Van'da sürüye yıldırım isabet etti: 30 koyun telef oldu
        Van'da sürüye yıldırım isabet etti: 30 koyun telef oldu
        Olumsuz hava şartları nedeniyle Erzurum'a yönlendirilen uçak, rötarlı olara...
        Olumsuz hava şartları nedeniyle Erzurum'a yönlendirilen uçak, rötarlı olara...
        Van'ın Gürpınar ilçesinde rüzgar 4 evin çatısını uçurdu
        Van'ın Gürpınar ilçesinde rüzgar 4 evin çatısını uçurdu
        Hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti
        Hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti
        Hayvan otlatırken yıldırım isabet eden besici ağır yaralandı
        Hayvan otlatırken yıldırım isabet eden besici ağır yaralandı
        Van'da yıldırım isabet eden besici ağır yaralandı
        Van'da yıldırım isabet eden besici ağır yaralandı