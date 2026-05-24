Van'da yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Van'ın Çaldıran ilçesinde yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, bazı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.
Kaşım Mahallesi'nde dört besiciye ait sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
İhbar üzerine olay yerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede inceleme yaptı.
Telef olan hayvanların açılacak çukura gömüleceği belirtildi.
