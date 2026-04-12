        Yalova Haberleri

        Armutlu'da inşası süren stat ile halı saha projeleri incelendi

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde yapımı süren ilçe stadı ve kapalı halı saha projeleri, protokol üyeleri tarafından yerinde denetlendi.

        Giriş: 12.04.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Armutlu Kaymakamı Erinç Demir, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve belediye meclis üyelerinden oluşan heyet, ilçenin spor altyapısını güçlendirecek yatırım alanlarını ziyaret etti. Çalışma alanlarını gezen heyet, projelerin teknik detayları ve gelinen son nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        İncelemelerin ardından yapılan değerlendirmede, inşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği ifade edildi. İlçedeki sosyal yaşamı canlandırması beklenen yatırımların, özellikle gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesi ve modern tesislerde antrenman yapabilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

        Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tesislerin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için ekiplerin sahada titiz bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD ve İran anlaşamadı!
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Macaristan'da kritik seçim
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
