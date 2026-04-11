        Yalova merkezli 4 ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Yalova merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Yalova merkezli 4 ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Yalova merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik örgüt propagandası yapıldığı, örgüt mensupları ile irtibat kurulduğu, örgüt yapılanmasına mali kaynak aktarımında bulunulduğu ve örgütün kadın yapılanması içerisinde faaliyet yürütüldüğünü belirledi.

        Yapılan çalışmaların ardından, Yalova merkezli Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da belirlenen toplam 14 adrese özel harekat polisinin de destek verdiği eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde yapılan aramalarda 21 dijital materyal, 17 çeşitli türde doküman ve 2 CD ele geçirildi.

        Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, terörün hiçbir türüne, hiçbir yapılanmasına ve hiçbir uzantısına asla geçit vermeyeceklerini vurguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, özel harekat destekli olarak DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen titiz ve kararlı çalışmalar neticesinde, örgüt propagandası yapıldığı, örgüt mensupları ile irtibat kurulduğu, örgüt yapılanmasına mali kaynak sağlandığı ve örgütün kadın yapılanması içerisinde faaliyet yürütüldüğü tespit edildiğini aktaran Usta, şunları kaydetti:

        "8 Nisan 2026 tarihinde Yalova merkezli olmak üzere Diyarbakır, Ankara ve Sakarya illerinde toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 13 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 21 adet dijital materyal, 17 adet çeşitli doküman ve 2 adet CD ele geçirilmiştir. 10 Nisan 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 9'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?

        Benzer Haberler

        Genel Başkan Yalçın, Yalova'daydı
        Genel Başkan Yalçın, Yalova'daydı
        7 ayda 15 kilo verdi, hayatı değişti
        7 ayda 15 kilo verdi, hayatı değişti
        Yalova OSB'de ileri atıksu arıtma tesisi projesi
        Yalova OSB'de ileri atıksu arıtma tesisi projesi
        2026 Nurettin Yüksel Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Yalova'da başladı
        2026 Nurettin Yüksel Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Yalova'da başladı
        Yalova Eğitim ve Araştırma'dan bir ilk daha
        Yalova Eğitim ve Araştırma'dan bir ilk daha
        Abdullah Çatlı'nın hayatını anlatan 'Çatlı' filminin galası Yalova'da gerçe...
        Abdullah Çatlı'nın hayatını anlatan 'Çatlı' filminin galası Yalova'da gerçe...