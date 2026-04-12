        Armutlu'da pazar denetimleri arttırıldı

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla halk pazarındaki denetimlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Armutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kurulan halk pazarında; fiyat etiketi, terazi doğruluğu ve hijyen standartlarına yönelik kapsamlı inceleme başlattı.

        Sabahın erken saatlerinden itibaren pazar alanında denetimlerini sürdüren ekipler, tezgahları tek tek gezerek ürünlerin üzerindeki fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etti. Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarda, özellikle ölçü ve tartı aletlerinin hassas ayarları mercek altına alındı.

        Gıda satışı yapılan alanlarda hijyen kurallarını denetleyen ekipler, ürünlerin muhafazası ve alan temizliği konusunda pazarcı esnafına uyarılarda bulundu. Denetimler kapsamında; eksik etiket kullanan, hatalı tartı işlemi yapan ve hijyen kurallarını ihlal eden ilgililere, ilgili kanun maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı.

        Armutlu Belediyesinden yapılan açıklamada, denetimlerin kararlılıkla süreceği bildirildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekiplerin pazar süresince görev başında olduğu vurgulanan açıklamada, kurallara riayet eden esnafa teşekkür edildi.

        Pazar yerindeki sürekli denetim uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise uygulamanın hem sağlığı hem de bütçeyi koruduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve İran anlaşamadı!
        ABD ve İran anlaşamadı!
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Bu acıya yürek dayanmaz
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!

        Benzer Haberler

        Armutlu'da inşası süren stat ile halı saha projeleri incelendi
        Armutlu'da inşası süren stat ile halı saha projeleri incelendi
        Yalova merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
        Yalova merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
        Yalova merkezli 4 ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklan...
        Yalova merkezli 4 ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklan...
        Genel Başkan Yalçın, Yalova'daydı
        Genel Başkan Yalçın, Yalova'daydı
        7 ayda 15 kilo verdi, hayatı değişti
        7 ayda 15 kilo verdi, hayatı değişti
        Yalova OSB'de ileri atıksu arıtma tesisi projesi
        Yalova OSB'de ileri atıksu arıtma tesisi projesi