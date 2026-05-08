        Tekstil sektöründeki işinden ayrılıp mantar üreticisi oldu

        SITKI YILDIZ - Yalova'da tekstil sektöründe çalışırken kendi işini kurma hayalini gerçekleştirmek isteyen 44 yaşındaki Serpil Parlak, katıldığı eğitim programının ardından mantar üretim tesisi kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Yalova'da yaşayan 2 çocuk annesi Parlak, bir tekstil firmasında depo bölümü sorumlusu olarak çalışıp aile ekonomisine katkı sağlıyordu.

        Uzun süredir kendi işini kurmak isteyen Parlak, Yalova Üniversitesi öncülüğünde, Yalova Halk Eğitim Merkezi ve Migros Aile Kulübü işbirliğiyle yürütülen "Doğal Lezzet Sıfır Atık Yaşama: Mantar ile Merhaba" adlı projeye katıldı.

        Eşi İsmail Parlak ile projedeki 11 haftalık eğitim sürecini tamamlayan Parlak, kendilerine ait arazide geçen yıl haziran ayında 150 metrekarelik sera kurdu.

        Kadın girişimci Serpil Parlak, bu süre zarfında 5 ton istiridye mantarı hasat etti.

        - "Paketleme ve kurutma üniteleri kuracağız"

        Parlak, AA muhabirine, proje sonunda kendilerine ait arazide kurdukları serada "sıfır atık" prensibiyle üretime başladıklarını söyledi.

        Şu an 150 metrekarelik tek serada üretim yaptıklarını anlatan Parlak, "Sera sayısını çoğaltacağım. Paketleme ve kurutma üniteleri de kuracağız." diye konuştu.

        Serpil Parlak, mantar ile ilgili toplumda hala yoğun bir bilgi eksikliğinin bulunmasının zorluklarını yaşadığını belirterek, bunu anlatarak çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Herkesin şapkalı mantarı bildiğini ifade eden Parlak, şöyle konuştu:

        "'İstiridye mantarı' deyince önce bir duruyorlar. 'Zehirlenmeyelim?' diyorlar. Bunu anlatıyorum. Eğitim aldığımı anlatıyorum. Önce bir numune veriyorum, tattırıyorum ya da pişirip yediriyorum. Bununla müşteri potansiyelim de arttı. Şu an Bursa ve İstanbul'a mantar gönderiyorum. Yoğun olarak Yalova için üretiyorum."

        Parlak, yılda 6 hasatla yaklaşık 6 ton istiridye mantarı üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

        - "Allah kısmet ederse bunu büyüteceğiz"

        Eşine üretimde yardımcı olan 49 yaşındaki İsmail Parlak ise emekli olana kadar doğadan kopuk yaşadıklarını, emekli olunca da doğaya dönmeye başladıklarını ifade etti.

        Eşinin mantar tesisi kurma hayalini gerçekleştirdiklerini anlatan Parlak, şunları kaydetti:

        "Kurumsal bir firmada çalışıyordu. Buradan ayrılmak istiyordu. Eşim işten ayrıldı ve mantar üretme işine tamamen yönlendik. Şimdi tek serada üretim yapıyoruz. Allah kısmet ederse bunu büyüteceğiz. Büyüttüğümüzde de ekonomiye katkıda bulunacağız. Bu projeyi yaparken sıfır atık olarak başladık ve sıfır atık olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Ürünlerimizin artıklarını çevremizdeki insanlara hayvansal gübreye eşdeğerde bir gübre olarak veriyoruz. Bu, tarlalar, bahçeler, hatta çiçeklerde bile kullanılıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

