Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. G.E. idaresindeki 06 MPH 73 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Yozgat kara yolu Yukarıelmahacılı köyü mevkisinde Y.E'nin kullandığı 43 ACH 013 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

