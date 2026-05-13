Doğa yürüyüşünde öğrendiği salep orkidesinin üretimine başladı

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta doğa yürüyüşünde tanıştığı salep orkidesini özel izinle yetiştirmeye başlayan Gülsüm Köseoğlu, 60 bin fideden yaklaşık 600 kilogram ürün elde etti.



Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Köseoğlu, geçen yıl ailesiyle çıktığı doğa yürüyüşünde dikkatini çeken bitkiyi merak edip internette araştırmaya başladı.



Bitkinin endemik türler arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan salep orkidesi olduğunu öğrenen Köseoğlu, ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören salep orkidesini yetiştirmeye karar verdi.



Daha sonra "Kadın Çiftçi" kredisinden yararlanan Köseoğlu, temin ettiği fidelerle üretime başlamadan önce Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurarak izin aldı.



Geçen yıl 3 dönümlük arazisine 60 bin fide dikerek üretime başlayan Köseoğlu, 600 kilogram ürün elde etti. Salep yetiştiriciliğini köyündeki kadınlara da tavsiye eden Köseoğlu, gelecek yıllarda üretim alanını artırmayı hedefliyor.



- Çocuklarını da üretim sürecine katıyor



Köseoğlu, AA muhabirine, ailesiyle doğa yürüyüşüne çıktığı sırada gördüğü bir çiçeğin dikkatini çektiğini anlattı.



Birkaç fotoğraf çekip internette arattığını söyleyen Köseoğlu, "Yaptığım araştırmalarda çiçeğin salep olduğunu öğrendim. Daha sonra bir merak başladı. 'Neden yetiştirmeyelim?' diyerek denemeye başladık. Kadın Çiftçi Projesi'ne başvurduk. Üretimimiz bu şekilde başladı." dedi.



Gülsüm Köseoğlu, salep soğanı için gerekli yerlere başvurular yapılması, üretiminde ve satışında her şeyin yasal olması gerektiğini vurguladı.



Üretime geçen yıl başladıklarını ve güzel dönüşler aldıklarını aktaran Köseoğlu, 3 dönüm araziye dikim yaptıklarını, gelecek yıl 10 dönümlük arazilerine daha fazla ekim yapmayı planladıklarını kaydetti.



Köseoğlu, üretiminin köy sakinlerinin de ilgisini çektiğine değinerek, şöyle devam etti:



"Onlar da çok sevdi, merak ettiler. Bizden bilgi edinmeye başladılar. Meraklısı çok. Beraber yardımlaşarak birbirimize yardımımız oluyor. Devletimizin kadın çiftçilerimize desteği çok fazla. Bunlardan faydalanarak kadınlarımız cesaret etsinler, herkes yapabilir. Kadın üreticilerimizin çoğalmasını istiyorum. Çekinmeden denesinler. Ev hanımlarına tavsiye ediyorum, çünkü ev ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir iş. Kadınlarımız üretsinler. Sayımız çoğalsın istiyorum."



Üretimde bulunmanın kendisini iyi hissettirdiğini dile getiren Köseoğlu, üretimi çocuklarıyla yaptığını, onların da çocuk yaşta üretimin önemini ve salep soğanını öğrenme imkanı bulduğunu sözlerine ekledi.

