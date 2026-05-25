Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Eski AK Parti MKYK üyesi Emine Çift, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Eski AK Parti MKYK üyesi Emine Çift, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybeden önceki dönem AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emine Çift'in cenazesi, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Eski AK Parti MKYK üyesi Emine Çift, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybeden önceki dönem AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emine Çift'in cenazesi, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde toprağa verildi.

        Çift için Alaplı Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Çift için burada helallik alındı, dua edildi.

        Törene katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bir dönem MKYK'de, AR-GE Başkan Yardımcılığında ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İletişim Müşavirliğinde mesai yaptığı Çift'in babası Salih Çift'e başsağlığı diledi.

        Soylu daha sonra, baba Çift'i telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Çift'e taziyelerini iletti.

        Çift'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.

        Törene, Çift'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        O yavru keçiyi paylaştı
        O yavru keçiyi paylaştı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu, AK Parti eski MKYK üyesi son yol...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu, AK Parti eski MKYK üyesi son yol...
        Şiddetli yağış sonrası Zonguldak'ta denizin rengi değişti
        Şiddetli yağış sonrası Zonguldak'ta denizin rengi değişti
        Zonguldak Limanı yağışların ardından sarıya büründü
        Zonguldak Limanı yağışların ardından sarıya büründü
        Zonguldak'ta derelerden taşınan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
        Zonguldak'ta derelerden taşınan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
        Soluk borusuna yemek parçası kaçan öğrenciyi, öğretmen Heimlich manevrasıyl...
        Soluk borusuna yemek parçası kaçan öğrenciyi, öğretmen Heimlich manevrasıyl...
        Ak Parti'nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti
        Ak Parti'nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti