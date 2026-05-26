        Zonguldak Haberleri İzmir'de hayatını kaybeden asker Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir'de hayatını kaybeden asker Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir'de askerlik görevini yaparken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ulaştırma er Recep Demirci, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Giriş: 26.05.2026 - 18:22 Güncelleme:
        Askerlik görevini sürdürdüğü 3. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda rahatsızlanan ve kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayan ulaştırma er Recep Demirci’nin cenazesi, Filyos beldesine getirildi.

        Demirci için babaevinde helallik alındıktan sonra Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

        Burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Demirci'nin naaşı, Perşembe beldesine bağlı Yazıcıbaşı köyü Demirciler Mahallesi'ne götürülerek köy mezarlığında defnedildi.

        Tören sırasında baba Özkan Demirci'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Aile fertleri de erin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

        Cenaze törenine, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Turunç, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

