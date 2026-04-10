Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Türk Polis Teşkilatının 181. yılı kutlandı

        Zonguldak, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 13:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Türk Polis Teşkilatının 181. yılı kutlandı

        Zonguldak, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında törenler düzenlendi.

        Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, gazetecilere, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluşunu kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "141. yılından itibaren, yani 40 senedir teşkilatın bir ferdi olarak görev yapmak bana ayrı gurur veriyor." dedi.

        Türk Polis Teşkilatının, milletin kalbinde önemli yer edindiğini vurgulayan Ergen, şehit ve gazileri minnetle andığını dile getirdi.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası törenle kutlandı.

        İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karaduman, emniyet teşkilatının gününü kutladı.

        Programa, MHP İl Başkanı Kamil Akın, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Kel, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

        - Karabük

        Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Valilik bahçesindeki törende, İl Emniyet Müdür Vekili Erdem Kadıoğlu ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Koray Yalınkaya'nın çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı.

        - Düzce

        Düzce'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası törenle kutlandı.

        Anıtpark Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder anıta çelenk sundu.

        Daha sonra Düzce Şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlerin kabirlerine çiçek bırakıldı.

        Törene, il protokolü ve emniyet mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
