Zonguldak'ta motosikletin anne ve çocuğuna çarpması kamerada

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde motosikletin çarpması sonucu anne ile çocuğunun yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Çay Mahallesi Seka Caddesi'nde G.T. idaresindeki 67 ACT 218 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmeye çalışan Ö.D. (35) ile bebek arabasındaki 3 yaşındaki Ö.A.D'ye çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan anne ve çocuğu, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

