Zonguldak'ta komşusunun banyosunu gizli kamerayla izleyen kişi tutuklandı
Zonguldak'ta komşusunun banyosunu gizli kamerayla izlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, inşaat işçisi S.D. (42) Meşrutiyet Mahallesi'nde ikamet ettiği dairenin tuvalet bölümünden delik açarak alt katta 3 kızıyla yaşayan Ş.Ö'nün banyosunu "yılan kamera" tabir edilen cihazla görüntüleyerek kayda aldı.
Ş.Ö'nün kızının banyodaki düzeneği fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, kamerayla kaydedilen Ş.Ö. ve kızlarına ait olduğu değerlendirilen görüntü ve fotoğraflar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
